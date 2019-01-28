探射燈：表演大媽四散各區　噪音續擾民

旺角行人專區過去「群媽亂舞」的現象不復再現，附近商戶及居民樂得耳根清淨之際，無數表演大媽卻四散各區繼續擾民，並帶同私家電視機到場播放音樂、載歌載舞。有區議員建議政府部門應多採取聯合行動，以嚴厲執法打擊造成滋擾的表演者，減少對附近居民的影響。



「殺街」初期，不少大媽轉戰尖沙咀天星碼頭，並與原有表演者發生衝突，後來經警方調停後，部分轉到九龍公園繼續賣唱，亦有部分大媽回到各個社區的公園表演。屯門公園及海心公園為大媽歌舞熱點，不少大媽帶同私家電視機及擴音器到場大聲放歌，吸引不少大叔一邊吸煙飲酒一邊欣賞歌舞，場面烏煙瘴氣之餘，發出的噪音亦滋擾其他公園使用者。



屯門區議員龍瑞卿表示，雖無實際數據顯示殺街後屯門公園大媽人數增多，但感覺噪音情況較過去嚴重，附近居民更是為此投訴不斷。龍認為過往政府部門採取聯合行動甚為有效，但近年相關行動減少，令問題故態復萌，故建議部門增加行動並嚴厲執法。

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