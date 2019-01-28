探射燈：攤販復活無王管　旺角殺街不治本

旺角行人專用區自去年被「殺街」後，一度回復平靜，惟近日部分攤檔悄悄「復活」。除疑沒領牌的商業宣傳車輛長期違泊外，有攝影攤檔霸佔行人路面及馬路影線範圍擺檔，又帶客人走出馬路影相。零星攤檔散落街上，部分更擺「空城計」，待客人出現才於檔口提供服務，試圖避過執法。但食環署殺街後只有一宗檢控，遭立法會議員狠批執法不嚴，縱容「霸街」重現。



日前傍晚7時，在旺角行人專用區擺檔多年的攝影師，將其汽車停泊於西洋菜南街一處黃色影線位置內，從車尾箱取出列印器材、道具蛋糕及紙牌等生財工具於行人路上，並將多個紙皮箱擺放在馬路影線阻止汽車停泊。他又以腳架佔用行人路約兩米長的路面擺放作品，吸引途人觀看，更有人被絆到。攤檔吸引年輕人光顧，攝影師教他們在影線範圍內「擺甫士」，期間與駛經車輛擦身而過，非常危險。



另外，附近亦有算命檔於行人路上放置摺枱和多張櫈。但檔主為逃避執法，大部分時間都未有在檔口範圍坐鎮，只待有客人駐足停留，相士才會現身招待。銀行中心對出一處行人路亦被出售電話保護貼產品和服務的檔口長期霸佔，儼如固定攤檔。街上亦有零星畫畫檔及收手機檔散落各處。近20個電訊商的流動宣傳攤檔則繼續於馬路旁邊豎立多個易拉架，阻礙行人過路視線。



殺街後的西洋菜南街變成流動商業宣傳車輛違泊天堂。日前連續兩晚，一輛車身印有電訊商名稱的7人車長期違規停泊於影線範圍，附近有數名職員向途人宣傳該公司的推廣優惠。另一影線範圍亦被證券投資公司的貨櫃宣傳車長期霸佔，不時有公司職員招攬途人上車參加活動，其他私家車及貨車亦長期擺放馬路兩旁，甚至並排停車。



立法會議員陳恒鑌認為，殺街是一個艱難的決定，一方面食環署除了加強執法外，事實亦反映香港欠缺一個合適的場所供小商戶組營，建議政府研究善用橋底空間發展小商販市場。他建議警方於上址加強巡邏，必要時增加交通督導員的人手執法，以解決違泊問題。



運輸署發言人指出，截至今年1月23日，本港共有3輛持有有效「廣告車輛」許可證的車輛。但該署不會就個別車輛是否持有相關牌照作回應。



警方發言人回覆指， 旺角警區於2018年1至10月就違例泊車發出逾11萬張「定額罰款通知書」。



食環署發言人回覆指，去年8月至12月，該署於西洋菜南街收到18宗關於小販販賣活動及阻街的投訴，共提出1宗檢控。

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