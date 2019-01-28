Dr.東：外遊滑雪要留神　姿勢不當易骨折傷韌帶

農曆年又是到漫天飛雪地方體驗滑雪樂旺季，但當心「樂極生悲」，因以往長假後，不少滑雪傷者先後帶傷返港求醫，輕則膝痛，重則骨折韌帶斷。有註冊脊醫指，長期有姿勢不正或有椎間盤病史人士，滑雪跌傷時會傷得更重，曾有年輕女護疑因滑雪姿勢不正確，引發椎間盤突出及腰椎滑脫「雙重打擊」，要靠物理治療控制病情。



十字韌帶有前後之分，主要用作固定膝關節。註冊脊醫何應輝表示，前十字韌帶較脆弱，滑雪常有動作如煞停、急轉方向、跳躍後着地等，帶來的衝擊力與負荷都有機會令前十字韌帶創傷。當高速前滑，若大腿後側肌力不足，也會牽連小腿姿勢不穩，扯傷韌帶。一旦十字韌帶撕裂，患者有機會膝痛、積血或腫脹乏力。至於下滑會以「入字腳」滑行，該動作有機會令雙膝內側韌帶拉扯，拉扯過度便易扭傷，走路和按壓時會酸痛，但無腫脹。



何透露，踏入冬季後，平均每月都有兩至三人因滑雪受傷向他求醫，而本身已確診椎間盤突出的人，滑雪時更要小心。他最近便遇到一名廿多歲女護士外遊滑雪返港後約一天突然腰部痛得坐立不安，需到急症室求醫，並確診有椎間盤突出，同時近髖骨的L4、L5兩節腰椎骨已滑脫。何說，此種滑脫會令脊骨間收藏神經線的空位收窄，壓着神經，令下腰疼痛，腳無力，嚴重甚至大小便失禁。他估計，該女護士本身因工作常搬動病人，腰椎早已埋下損傷，再因滑雪姿勢不正及碰撞引發「雙重打擊」。幸好她情況不算嚴重，正以物理治療嘗試將滑脫腰椎按壓回正常位置。



何續指，近年因玩單板滑雪令上肢受傷個案亦有增加之勢。單板滑雪時由於雙腳同固定在雪板上，足踝移動幅度受限制，要靠上肢的扭動控制雪板前衝方向，一失平衡就會傷及上肢，例如跌倒時雙手先著地承受衝力，嚴重可致手部骨折。



不同滑雪損傷要各施各法，如腰椎滑脫不算嚴重，可透過藥物及物理治療控制病情，毋須接受外科手術；若是前十字韌帶撕裂通常較嚴重，要接受外科手術駁回韌帶。假如受傷後仍在海外有何急救法？何應輝不建議傷者亂食止痛藥，應把受傷部分臨時固定，並謹記RICE原則，即休息(Rest)、冰敷(Ice)、施壓(Compression)及抬高傷患(Elevation)，之後盡快求醫。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC