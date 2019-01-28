找贖風波：自備零錢找贖是的哥責任　唔應該飆車嚇乘客

對於今晨(28日)發生的士司機聲稱無錢找贖，繼而被指飆車與女乘客發生爭拗事件。有的士業界表示，自備零錢找贖是司機的責任，「唔可以唔找錢畀客人」，如女乘客指控屬實，涉事司機便做法不對，會影響業界的形象。



據姓周的士司機表示，入行30多年，一直有習慣自備零錢找贖，即使零錢用盡，也會在經過隧道時，向職員兌換零錢，加上便利店遍全港，故「好少機會無散紙」。另外，駕車最緊要客人的安全，如果事件中女乘客指控屬實，指司機飆車發洩，便是司機不對，相信事件中雙方因爭拗，才會鬧至互相指責。另外，姓馮司機表示，會自備「百幾蚊大餅(硬幣)找贖，唔會唔找錢畀客人」。



汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠指，雖然司機有責任準備散紙進行找贖，但乘客同樣有責任，應該上車時先向司機表示自己的情況，然後協議在途中到便利店先「暢錢」再繼續行程。



今次的事件，杜認為乘客要求到附近的便利店「暢錢」的做法合理，相反司機強行開車將乘客載往另一地點的做法則非常不智。若遇到同類情況，乘客應該報警以保障自身的安全，杜認為警方應用強硬的手法對待違法的司機，以收阻嚇作用，避免害群之馬影響業界的聲譽。

