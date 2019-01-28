美容健身合約擬設冷靜期　議員質疑$3000門檻太高

政府正針對美容和健身服務訂立強制性冷靜期展開公眾諮詢，建議涉及3000港元或以上預繳服務合約，需設有3個工作日或7日冷靜期。立法會經濟發展事務委員會今早(28日)開會討論相關政策。多個政黨在會上表明支持冷靜期立法，但對冷靜期涵蓋範圍及實際執行問題表達憂慮。



民主黨立法會議員尹兆堅批評，諮詢文件執法力度低，認爲只規管涵蓋3000港元或以上合約的門檻太高，質疑當局爲何不採納消委會建議的500港元以上合約？他又指冷靜期不包含網購，擔心會有美容業以網上平台賣消費券，造成法律漏洞。



公民黨立法會議員郭家麒亦批評政府做法倒行逆施，擔心豁免時光共享，又放生美甲及無器械等健身美容服務，會遺留法律罅，質疑爲何不直接用發牌制或扣分制。



立法會批發及零售界議員邵家輝則表示，個人對冷靜期表明反對，擔心若顧客使用信用卡分期付款，銀行現向商戶收取的服務費或高達10%，質疑當中的差額由誰支付，又擔心有消費者濫用冷靜期，增加業界負擔。



商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，政府對冷靜期的規管範圍及金額是建基於過往5年的相關投訴而考慮。根據以往收到涉及具威嚇性營業行為的投訴中，美容及健身服務的投訴達77%，而冷靜期只適用於3000港元或以上的合約，該金額已涵蓋90%的投訴。



商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞補充，在冷靜期下，即使拆單也會合以計算，即若消費者已使用服務後選擇退款，會建議商戶按比例退款，而不設條例。