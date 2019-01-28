一跪再跪　羅致光宣布暫緩長者拒求職扣綜援$200

政府下月1日收緊申領長者綜援門檻，由60歲上調至65歲。政府原先宣布，60至64歲綜援申請者如不參與自力更生綜合就業援助計劃(IEAPS)，將會被扣減200港元，又指即使表示參加，若連續不與社工會面3次，亦會被扣減200港元，惟至今早(28日)事情突然出現變化，勞工及福利局局長羅致光宣布暫緩有關扣錢安排。



羅致光早上出席立法會福利事務委員會時公布有關決定。他指，原定為60至64歲人士放寬就業計劃要求，包括只須他們2個月內尋找2份工作，以及每2個月才會見負責跟進的社工1次，若申領人連續3次、即半年內未能達標，將扣一次200港元綜援。但計劃引起社會不同意見，故當局決定暫援，直至在今年內完成有關綜援制度下的特別津貼、補助金等檢討，以及未來6個月相關人士參與就業計劃的實施情況，始再考慮是否恢復決定。



港府於本月7日突然宣布，由下月1日起收緊長者綜援的申請門檻，由現時60歲上調至65歲，並調整長者綜援每月至3585港元，介乎60至64歲的綜援申請者只能領取2525港元的「成人綜援」，金額減少1060港元，事件引起社會強烈反響。特首林鄭月娥於本月10日出席特首答問會時反駁，指有關政策屬2018/19撥款條例草案的預算開支，已獲立法會「各位(議員)批准」，令事件火上加油，惹起各政黨不滿。



事件繼續發酵，林鄭月娥在本月17日傍晚約見立法會建制派議員，並於翌日(18日)宣布「補鑊方案」，為60至64歲的健全申領綜援人士發放「就業支援補助金」1060港元，相等於單身健全長者與單身健全成人綜援標準金額的差額，令綜援金額維持3585港元。但一周後，社署又突宣布長者拒求職扣綜援200港元安排，惹來各方批評，至今日羅致光又突宣布暫緩有關安排。換言之，政府就收緊長者綜援年齡門檻一事，在不足一個月已兩度「跪低」。