新春泰國團費升10%　豪玩大阪和歌山溫泉索價10萬

農曆新年是港人外遊旺季，香港旅遊業議會公布2019農曆新年假期外遊團市道及團費概況，泰國團費升了8%至10%，其他亞洲短線團團費與去年相若，最熱門的目地仍然是星馬及日韓，報團人數平均有5%增長。長線團方面，團費平均上升5%至10%，其中歐洲團及澳洲團費與去年相若，地中海線如埃及、土耳其的團費則大約升了8%，客量平均約有10%的增長。



去年聖誕期間高鐵團大旺，旅議會指今年農曆新年前往廣東省、桂林、潮汕、廈門、貴州、張家界等地高鐵團的旅客數字較去年平均增加30%，而團費平均上升10%。高鐵團中約有一半由香港西九龍高鐵站出發，2至6天旅行團的團費由1399至7199港元不等。



至於前往珠海、中山等地的短線巴士團的報名人數也比去年同期平均增加了30%，團費則與去年大致相若。巴士團當中約有一半會使用港珠澳大橋，有經濟的2天團，只需699港元；亦有台山3天豪華團，團費高達2499港元，會安排團隊入住2晚溫泉酒店及品嚐著名美食。



日、韓團向來備受港人追捧，不少旅客趁冬天選擇享受溫泉及賞雪。日本旅行團中，有大阪、和歌山溫泉5天團，團費由9688至108,800港元不等。至於韓國旅行團亦豐儉由人，一個2月2日出發的首爾、江原道、全羅北道6天團，團費高達18,998港元，全程乘坐商務客位，並會享受紅蔘SPA及鮑魚套餐等；至於較實惠的韓國團費只需4599港元。



至於最豪的旅行團，定必是2月7日出發的34天南極、南美旅行團，團費345,998港元，旅行團乘坐商務客位往返，另安排包機往返南極，乘搭全海景套房的南極探索遊輪等。