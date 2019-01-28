三度非禮未成年胞妹　兄判監16個月

血氣方剛的兄長聲稱因對異性身體好奇而性侵年輕近六載的親妹，他被指在2016年夏天起至前年底三度在家中，向妹摸胸、二人赤裸擁抱及以下體摩擦對方私處等，當時妹妹年僅15至16歲。現年23歲的男被告早前承認3項非禮罪，今(28日)在區域法院被判囚16個月。



辯方求情時引述事主及被告的相關報告，指事主現已回復正常生活，雖對信任家人抱懷疑態度，但亦明白家人關愛自己。而被告沒有性異常問題，報告指被告犯事可能把親密及性的感覺混淆了。他犯事因一時衝動，已非常後悔，更擔心妹妹因而要與家人分開，並希望向她道歉。



法官判刑時引述被告的心理報告，指自其妹妹，即事主X出生後，被告對X的感情已遠超於兄弟姊妹之情，報告又指被告數年沒拍拖，又承受壓力，因而濫用兄長權威的身份而犯事。報告亦指被告沒有性取態異常方面的問題，雖已成年，但心智未成熟，重犯機會低，認為心理輔導介入，會對被告有幫助。



報告亦指X專注現在的生活，惟回想事件時會情緒低落及焦慮，認為自己透露事情而破壞了家人的關係，並對能否完全相信家人有懷疑，及仍害怕與被告相見。



法官指案件非常嚴重，X案發時只有15、16歲，並會信任身為兄長的被告，但被告卻違反誠信對X做出如此行為。法官考慮到被告心智不成熟，與X的年齡只5年差距，且接受心理輔導後，反應正面，故判他入獄16個月。