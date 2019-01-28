派$4000亂局做到癱瘓　雙料議員倡取消扣減區議員薪酬

立法會民政事務委員會今日(28日)召開會議，討論下屆區議會議員酬金和津貼安排。會上多名議員反映辦事處設於私樓租金高昂，亦有議員歡迎取消扣減兼任立法會議員或行政會議成員的區議員薪金三分之一的做法。



身兼東區區議員的立法會議員邵家輝指出，「雙料議員」時間安排上辛苦，而且不代表會「hea做」其中一份工作，所以以往扣減「雙料議員」的區議會三分之一薪金做法並不公道。他續指，坊間有意見指「雙料議員」未能出席所有區議會會議故要扣減其薪金，惟他指議員已經疲於奔命，盡能力去工作，而且立法會有時會同時召開三個會議而未能出席所有會議，反問是否又要扣減立法會議員的薪金。



邵又認為區議會資源實際上並不足夠，要做好地區工作更要區議員倒貼金錢，如果社會打算培育政治人才，便要加大力度。



議員葛珮帆指出，區議員辦事處工作日漸繁重，就如近期政府派錢4000港元更是「做到我哋癱瘓」。她續指，私樓租金高昂，佔區議員營運開支一大部分，影響到其他工作，而且現時預算只足夠聘用一名議員助理，可提供的薪金不高，加幅亦比不上私人市場，認為當局研究令區議員至少有資源聘用到兩名助理，尋覓人才幫忙處理區議會工作。



本身為北區區議員的林卓廷表示，區議員角色及服務重要，直言近期派發4000港元的亂局，若非有區議員幫忙，「民政署開24小時都搞唔掂」。他直言辦事處同事工作非常辛苦，而辦事處亦每日開放至晚上10時，並設街站回答相關問題，認為區議員角色無可取締。他亦關心將同事由地區調往立法會，但要另簽合約而引伸出年資問題。



身兼元朗區議員的鄺俊宇則稱，與其扣減「雙料議員」的區議員薪金，政府倒不如研究大幅增加營運開支，令到有更多熱心服務社會的人士加入團隊。他解釋，以往有不少議員用薪津補貼地區工作，如果香港希望培育出政治人才，現時情況是不理想，政府應更加貼地，至少令區議員有財政能力作地區工作。



民政事務局局長劉江華表示，每個選區特點不同，讓區議員靈活、自由調動運用撥款是最好，而區議會面對的困難，需要與公帑運用取得平衡，現時的安排是經獨立委員會考慮。他續指，過往兩次檢討已大幅提升營運開支，營運開支分別增加34%及15%，而現時所建議的所有津貼亦增加接近一成，重申政府重視區議會工作。