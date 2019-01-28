立會委員會通過動議　促擱置收緊長者綜援年齡門檻

政府下月收緊申領長者綜援年齡門檻弄得滿城風雨，雖事後推出1060港元「就業支援補助金」補鑊，而勞工及福利局局長羅致光今(28日)再宣布暫緩，不參與自力更生綜合就業援助計劃及會面社工會被扣錢的安排。但似乎跨黨派議員不太受落，今早在立法會福利事務委員會上繼續炮轟當局收緊長者綜援年齡決定。委員會最終一致通過包括要求當局擱置收緊綜援年齡門檻計劃及檢討制度、促請政府為60至64歲人士提供「補鑊」的生活津貼、譴責當局未有採納議員要求擱置方案等5項議員動議。



其中民建聯柯創盛狠批政府政策不合理、不合情、不合適及不合時，認為政府暫緩是希望在暫緩期間「谷數」，其後再以數據向社會稱一定要推扣錢安排。議員梁志祥認為現只暫緩扣錢的安排非常錯誤，實應擱置將申領長者綜援年齡門檻延至65歲的計劃。公民黨郭家麒直斥當局一時一樣，無公信力，且在制度檢討未完成之時硬推不同措施，向最弱勢的長者「開刀」。社會福利界邵家臻表示，民主派議員今午與特首林鄭月娥見面時，將會再次表達要求全面檢討綜援制度及擱置收緊長者綜援年齡兩大訴求。



羅致光回應時承認，解釋政策時「有啲訊息唔太清晰」，未來會努力向公眾解釋。他指相關政策只是鼓勵小部分健全、有工作能力的60至64歲人士就業，暫緩扣除200港元後，相關職員會繼續每2個月邀請他們就業，強調不存在強迫長者工作的說法。