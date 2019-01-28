$218全包宴額外收費　美甲師判社服兼賠事主$300

女社工受宣傳單張吸引，到美甲店支付218港元「試做價」享用「全包」美甲服務套餐，惟女社工做「駁甲」及畫花紋時，美甲師突稱需額外收費300港元，令女社工需多付金錢。23歲美甲師周韻詩早前受審後被裁定作出屬誤導性遺漏的營業行為罪罪成，今(28日)於屯門法院被判80小時社會服務令，另需向事主賠償300港元。



辯方求情稱，被告上了寶貴一課，受到極大教訓，已深感後悔，日後會更小心謹慎，不會再犯，希望法庭給予機會。



裁判官指，被告在本案角色有相當份量，即使她在自辯時聲稱發現單張內容有問題後曾向公司查詢，公司亦有教她怎樣做，但她卻沒有向客人解釋收費，讓客人有合理公正的機會決定。裁判官指，有關條例的立法原意是要反映公眾對同類行為的不滿，判刑需反映嚴重性，但考慮到涉案金額不多，被告又有悔意，故判她社服令。



在本案中，涉案店舖的負責人周綺珊(37歲)原一同被控，但因她不是商業登記的持有人，又沒有證據顯示她知悉涉案單張的內容，故她受審後被裁定罪名不成立。