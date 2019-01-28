無業漢涉性侵親女　事主指父母經常在家全裸

無業漢被指在2009年至2011年初多次性侵犯親生女兒，案件今日(28日)於高院續審，由女事主X接受辯方盤問。辯方大律師指，X所指的性侵事件其實從來沒有發生過，X對此表示不同意。辯方亦指X說被告在家時經常全裸，亦不是事實，X回應指她小學時，就算有朋友來她家被告也會不穿褲子。直至升中後，母親才叫她起碼要穿回「孖煙囱」。另外X又提出，其實母親也會在家全裸。她指母親有精神病，試過脫光衣服後走到住所門口，但就被被告拉入屋內。另外母親在洗完澡後，會不穿衣服從浴室出來，然後才找衣服穿。



辯方亦指，被告只會晚上偷偷地在客廳的電腦看色情影片，並無刻意向X展示。X並不同意，指被告只會在母親不在家、或者晚上母親入房睡覺時看影片，而她母親就經常外出打麻雀。辯方就指照X的說法，被告於母親在家時會較避忌，那X便應等到母親回家才睡覺。另外辯方亦質疑X，指她如真遭被告侵犯，大可告訴母親。



此外，辯方也指X在被告有沒有戴安全套，以及遭被告把陽具塞入嘴時，她如何反抗等細節，在庭上的說法與警察口供不一致。下午X將繼續接受盤問。