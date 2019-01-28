會計師公會料新一份預算案不派錢　倡上調各項免稅額

新一份財政預算案將於下月公布，外界預期，受今年盈餘較少影響，「派糖」措施將會大減。香港會計師公會預計，2018/19年度財政盈餘為500億港元，賣地收入與原本預算數字相若，而印花稅收入可能會稍低於原本預算，截至3月底，財政儲備預料超過1.15萬億港元。公會指，去年有巨額盈餘，超出原本預算案，預計2018/19年度盈餘僅稍高於預算，因而預計政府未必有同類的派錢措施。



公會稅務師會執行委員會主席蘇國基指，過往錄得超額盈餘，是因為香港經濟表現理想，以至在印花稅、賣地收入、其他直接稅收入較預期高，因而出現大幅高於原來預算的數字，而2018/19年度，此情況將不會出現，估計與政府原先預算差不多。



公會財政預算案建議委員會召集人伍耀輝認為，每次派錢成本都頗高，例如今次派4000港元的關愛共享計劃涉及填表，又要計算派多少，若盈餘遠超預期，相信政府在推行紓困措施或派錢措施上都有重大壓力，相信今年壓力不會太大。他指公會支持幫助市民的措施，但若不分收入多少，優惠一樣，就不理想，認為今年應作針對性措施。



公會又建議，檢討和重整個人免稅額、子女及供養父母/祖父母等多項免稅額，蘇國基指，以往政府只調整個別項目，讓外界有隨機隨意的感覺，應將各項免稅額按通脹調整，建議新一份預算案將各項免稅額調高2.5%。



公會亦建議為納稅人提供每年最高10萬港元的租金支出扣稅額。被問到應否放寬按揭成數，伍指，大部分港人無首期買樓，樓價仍相當貴，質疑政府是否應現在鼓勵市民置業，看不到有大理由要改動政策。蘇指，樓價相對去年7月約有一成調整，但相對過去數年升幅，調整較細，而樓市辣招是針對供應不足而作的控制需求措施，不鼓勵人以物業作投資，亦關顧到首置需要，這些辣招有效果，若突然取消，市場會有反應。