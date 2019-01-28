丁屋政策覆核結果或礙判決　套丁案上訴再排期

首宗因「套丁」而被判串謀詐騙罪成的案件，被定罪的丁屋發展商李欽培和11名沙田原居民正保釋等候上訴，上訴聆訊原本已排期於3月5日至14日進行，但上訴庭法官基於挑戰丁屋政策的司法覆核案正等候判決，並認為該案的判決或會對這宗上訴案有影響，今(28日)下令取消原定聆訊的日期，案件稍後再排期聆訊。



雖然政府和新界鄉議局都同意丁屋政策受到《基本法》第40條保障，但兩者對法例保障的權利有分歧。政府認為法例保障的是申請權，原居民只是有權向政府申請建丁屋，但仍要由政府決定，但新界鄉議局認為法例保障的是建屋權，如果合資格的原居民向政府提出建丁屋申請，政府必須批准。



上訴庭法官在今早的聆訊中指出，丁屋政策司法覆核案件有可能會上到終審法院，而其判決或會對這宗上訴案有影響，特別是有上訴人質疑在原審時代表他們的大律師失職，未有恰當地向他們解釋《基本法》第40條給予他們的權利。



律政司一方則指，這是一宗涉及串謀詐騙的刑事案件，爭議範圍較窄，上訴庭可處理這宗上訴，而不用等候丁屋政策司法覆核的判決。不過，上訴庭法官最後決定取消原定的聆訊日期，並指示雙方在6至8月期間將書面陳詞傳檔入法庭，期間會等候丁屋政策司法覆核案是否已有判決。



另外，雙方也要求在上訴時要求加入新的專家證供，上訴庭法官指示雙方先將有關證供傳檔入法庭，留待上訴正審時再決定才是否批准雙方採用有關證供。