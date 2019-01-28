沙中線聆訊　政府斥港鐵禮頓製誤導文件卸責

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今(28日)踏入第45天，各方開始進行結案陳詞。代表政府的資深大律師許偉強陳詞指，港鐵及總承建商禮頓依賴螺絲帽供應商的鋼筋拉力測試，便認為鋼筋扭入螺絲帽的長度可以降低，直指雙方是「搬龍門」，及更改法律規定和改寫合約要求，又指港府給予高達80億港元予港鐵作沙中線項目管理，但港鐵並未有履行好職責。



許續指，聆訊中清楚顯示禮頓及港鐵多次事後補做追溯紀錄、沒有保留施工及竣工紀錄，更加沒有做好監督工作，但禮頓於庭上仍否認這些不足，許直指感到非常驚訝。許又指，禮頓一直供稱做法不會影響結構安全，但許認為禮頓無視了合約的法定要求重要性以及質量監控計劃(qsp)的要求，更指安全以及做法是否合規是兩回事，應分開評論。



許又指，假如禮頓仍然相信公司於這些方面沒有做錯，即顯示出禮頓沒有責任感，及凸顯其企業傲慢，也是沒有真誠地協助委員會進行調查。



許總結其陳詞，認為港鐵與禮頓應該第一時間承認沒有工程施工紀錄，而不是製造有誤導成分的後補文件，直指雙方不可靠，更令到政府不能夠檢測月台的竣工情況及施工質量，令到開鑿工作不可避免。



同樣代表政府的大律師周偉倫表示，政府委聘的專家證人區達光教授曾指出只要作簡單計算，便可得知現時擴建月台結構是否安全，但至今仍未收到禮頓、港鐵及設計顧問阿特金斯所提供的計算數據，認為委員會應等待計算結果才呈交報告，方是理想做法。