鄭若驊民望再創新低　評分挫3.4分又「墊司底」

政府施政頻頻失誤，最新的民意調查結果顯示，不滿政府表現及不信任政府的比率均創新高，而特首林鄭月娥及3名司長民望創新低，而「放生黎智英，唔告梁振英」捱轟的律政司司長鄭若驊，下午將出席立會司法及法律事務委員會解畫，其民望不但大幅下滑，評分更「墊司底」，評分較去年12月急挫3.4分，僅得35.9分。



中文大學亞太研究所於今年1月16日至22日，成功訪問了711名市民，結果顯示，特首林鄭月娥及3名司長的評分亦創新低，以50分為合格，林鄭的評分只有50.9分，較上月下跌1.8分，評分徘徊合格邊緣，而對比去年同期54.7分，下跌3.8分。



鄭若驊的評分「墊司底」，僅得35.9分，對比去年同期、即她上任律政司司長時評分38.9分更低。政務司司長張建宗的評分亦跌至不合格，僅得48分，較上月下跌2分，財政司司長陳茂波的評分亦較上月下跌2.5分，只有40.7分，較去年同期下跌7.3分。



民調亦發現受訪者對政府表現的滿意度由上月的28.8%跌至本月26.6%，下跌2.2個百分點，而不滿意度則創新高，達到37.8%，較上月上升3.9百分點，而不滿意度較去年同期的31.2%為高。



受訪者對不信任政府的比率創新高，達到27.3%，較上月上升1.6個百分點，信任度則創新低，僅得27.4%，較上月下跌3.2個百分點。