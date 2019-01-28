網民熱話：怕阿仔畀狗咬出腳踢？外籍男被指是慣犯

君子動口不動手，更何況面對弱小動物？有網民前日（26日）在Facebook群組「寵物領養, 暫托及義賣平台」貼文，指在數碼港公園放狗時，友人的愛犬疑遭一名中年外籍男「起飛腳」。事主好言相向上前理論，對方以狗隻想咬其兒子為由報警。事件掀起網民關注，一面倒怒斥踢狗男，「因為怕狗而動手動腳傷害牠，這絕對不是理由！」



發文者Jes Tran稱，前日在公園，友人的小型唐狗經過一張長椅，低頭「索地」之際，一名外籍男一腳踢落狗隻身上。發文者謂：「佢同佢老婆發咗癲咁鬧，話係隻狗想attack（攻擊）佢個仔在先，話隻狗嚇親佢個仔想咬佢個仔。」後來外籍男報警，「同警察講我哋隻狗attack佢哋，仲話我哋一大班人喺度恐嚇佢。」發文者稱，最後警察着外籍男「怕狗就唔好嚟呢個公園」。



發文者續稱，事件發生後，公園內有其他狗主指，涉事外籍男疑是踢狗慣犯，「呢個男人成日喺度發癲周圍踢狗，大家如果見到佢記得要小心！唔好畀佢踢親你哋狗狗呀！」從上載的照片可見，狗主與同行友人正跟外籍男一家三口理論，雙方怒氣沖沖。



網民對事件表示憤怒，認為踢狗男行為如同虐畜，「太過分，無啦啦做乜要踢狗」，「好多唔鍾意狗嘅人，成日去寵物公園搵狗發洩」。又有人怒斥踢狗行為影衰外國人，「唔鍾意狗就咪去數碼港，影衰晒啲外國人」。



警方發言人證實，26日上午10時許，接獲一名46歲外籍男子報案，於數碼港公園因放狗而與另一名64歲男子爭執，事件中無人受傷，案件列糾紛處理。



網民有話說



Ngaungau Smart：狗狗同人一樣會睇醫生，驗傷加上有證人，不要放過佢，報警



H Y Leslie Lee Jes Tran：希望狗狗健康平安



Eric Hau：要佢賠湯藥費



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