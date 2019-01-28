撞斃72歲拾荒婦　小巴司機涉危駕致他人死亡表證成立

72歲拾荒婦於2017年11月在深水埗福華街橫過馬路時，被一輛綠色專線小巴撞到並捲入車底，老婦最終不治，小巴司機被警方拘捕，案件今(28日)於區院處理。67歲被告羅志強否認危險駕駛致他人死亡罪，但承認不小心駕駛罪，惟不獲控方接納，案件隨即開審。



經過傳召多名控方證人後，控方舉證完畢，法官裁定被告表證成立，被告選擇不作供不傳證人。在控辯雙方結案陳詞後，法官把案件押後至下月21日裁決，被告獲准繼續保釋。



據控辯雙方同意案情顯示，2017年11月17日下午，身高約1.45米的72歲老婦黎琼珠，於深水埗福華街欽州街交界的行人過路處附近橫過馬路，並遭被告駕駛的45M專線小巴撞到後被捲入車底，救護員其後到場並發現黎已無反應且臉部變形，雙耳耳孔出血及雙手骨折，送院後證實不治。



被告在現場向警員稱當時交通燈為綠色，他便向前行駛，但見不到前方有任何人或物件阻擋，其後小巴向上彈了一下，直至車外有人高呼他撞到人，他才停車查看並發現死者倒臥地上。他其後在警誡下向警員稱有6年駕駛小巴經驗，駕駛該路線約6個月，案發時為當日他駕駛該小巴約第9轉。經檢驗下涉案小巴運作正常，被告亦通過酒精呼氣測試，讀數為0。



辯方結案陳詞時指，被告並非逃避責任，且承認不小心駕駛，法官需考慮被告當時的駕駛態度是否符合危駕致死。當時確實為綠燈，被告並無違反交通規則，似乎是事主當時不應橫過馬路。法官亦需考慮被告當時是向前行駛，是否可留意到身形矮小的事主從左邊橫過馬路，被告視線亦有機會被阻擋而見不到事主，而被告亦是在有人呼救後即時煞車，故法官需考慮被告的不小心駕駛之程度。