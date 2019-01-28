被指指示向相貌娟好女主任加薪　卓悅前執董：無記憶

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌夥同兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元，案件今日(28日)續審。卓悅前執董陳志秋繼續作供，接受首被告喬美齡的大律師盤問。雖然控方指稱喬未經公司管理層同意，擅自向她在人事部的「親信」加薪，但辯方指出，反而是陳志秋多次給予喬指示，向人事部一名相貌娟好的女同事加薪。陳對此表示無記憶，但不排除因為對方工作表現好，他才提議向對方加薪。



辯方提到，人事部一名相貌娟好的女主任胡少煥，深得陳的器重，陳多次指示喬向對方加薪，至於被控方形容是喬「親信」的人事部女主任康明慧，也是陳指定加薪的對象，這兩名女主任的月薪大概2.3萬至2.4萬港元左右。



陳表示，他沒有相關記憶，但一般而言他不會干涉個別部門下屬的薪酬，慣常是部門經理向他提議向下屬加薪。陳不排除喬曾在他面前稱讚該兩名女同事工作表現佳，為了留住她們在公司，他可能提議向她們加薪數百港元。



陳供稱，2011年3月22日，康明慧被美容部借調幫手，及後美容部經理想將康永久調到美容部，但當想為康評定薪金時，卻發現康的薪金異常地高，遂致電向陳查證。陳因此指示喬翻查康的紀錄，而喬的答覆卻是康自己「搞錯咗」。