14月大男童青光眼手術後亡　父質疑麻醉處理失當

患先天性青光眼的14個月大男童，2016年在東區醫院接受減眼壓手術時突然心跳幾近停頓，經搶救延至兩日後不治，死因庭今(28日)召開研訊，死者家屬一方質疑參與手術的麻醉科醫生處理失當致今次事故。



死者蔣承勳，是家中幼子，父親蔣匡供稱，死者2015年1月在東區醫院出生後健康良好，至4個月大時發現患有先天性青光眼，其後在該院進行了兩次青光眼手術放眼壓，但醫生指效果未如理想需再做手術，有醫生指「如果唔做，雙眼會盲」。第三次手術於翌年3月15日中午進行，至下午6時許醫生通知家屬手術出現問題，死者心跳減慢、心律不正等，並轉到兒科深切治療部搶救，病情急劇惡化，至同月16日轉送瑪麗醫院等待接受洗腎。



蔣續稱，兒子情況危急，在病床需靠呼吸機及強心針維持生命，醫生試為他開動洗腎機時指是一個考驗，之後情況持續惡化，至翌日早上11時許不治，他質疑「出事嘅係麻醉科醫生」，疑為死者進行手術前全身麻醉時處理失當。



事發時在東區醫院兒科深切治療部註診的古樹榮醫生稱，死者接受全身麻醉做手術後心跳減慢，需醫生搶救，檢驗發現血糖低、血鉀高及出現代謝性酸中毒。古指死者的血鉀已超出正常上限，會影響心跳及血液循環系統，並導致多種器官衰竭。死者父親的代表律師詢問，手術期間會否有藥物致死者體內的鉀被釋放，古表示有此可能，律師再問是否應由麻醉科醫生負責有關監控，醫管局的代表律師制止提問，指應交由麻醉科醫生作供時解答。



瑪麗醫院兒科顧問醫生蔡遒舜供稱，死者被轉送瑪麗醫院不久便陷入昏迷，當時已多個器官衰竭，認為或與早前接受手術時心跳突然轉壞有關，案件明(29日)續。