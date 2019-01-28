專巴增電子支付工具　無餘額網絡不穩亦可畀錢

營辦香港70多條專線小巴及5條居民巴士路線的進智公交，今(28日)宣布與一電子支付工具合作，率先在來往碧瑤灣和中環交易廣場的8及8X小巴路線使用。整個支付車資過程只需0.3秒，而支付方法有望在今年內擴展至其他小巴路線。



由今日起，電子錢包用戶「AlipayHK」(支付寶香港)用戶可使用手機的二維碼支付8及8X專線小巴車資，而該手機App有雙離線及先乘後付技術，即用戶在電子錢包沒有餘額及網絡不穩定的情況下，仍然可以先付車資。進智公交控股有限公司主席黃靈新指，現有約8至10部小巴行走8及8X路線，亦已安裝有關設施。



Alipay Payment Services(HK)Limited(APSHK)行政總裁陳婉真表示，該公司已經與另一小巴營辦商合作，故期望在今年內可以將支付技術覆蓋至更多小巴路線，港島及新界的小巴路線亦即將加入該支付技術，同時期望將來可以覆蓋至更多的士及巴士路線。



立法會議員(航運交通界)易志明表示，現時每年有約7000萬人次旅客訪港，其中5000萬人次屬內地旅客，若內地的支付工具在將來亦可在本地應用，相信可以更方便旅客乘搭交通工具。