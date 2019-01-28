新春料732萬人次出入境　年初二陸路出境高峰

入境事務處預測今年農曆新年假期約有732萬人次進出香港。入境處今(28日)公布新年假期期間，即2月4日至2月10日，經陸路往返內地的旅客流量預測及相關安排。



入境處預計上述期間約有732萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。當中約75%的旅客，即約547萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。該處預計陸路出境高峰期為2月6日年初二，估計出境人次將逾45.4萬；而入境高峰期為2月7日(年初三)，入境人次料高達50.6萬。



羅湖將會是最繁忙的管制站，估計上述時段約有169萬人次進出香港，即每日平均約24.2萬人次。而深圳灣及落馬洲支線管制站的客流亦會非常繁忙，預計每日平均分別約有14.1萬及13.2萬人次出入境。



為了疏導假期期間的旅客流量，入境處已從內部抽調人員支援各管制站的工作，並已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。該處同時亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。



另外，入境處會連同警務處、海關和香港鐵路有限公司，在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。