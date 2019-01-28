董之英疑再爆欺凌　學生遭蒙頭壓在地上求饒

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學近日接連爆出校園欺凌事件，今日(28日)再有學生被欺凌短片流出。最新的短片長約6秒，片中一名男學生被約4名男同學圍住，按倒在地，並被人用毛衣蓋住頭部。事主撥開毛衣，用手遮擋臉部並大叫：「唔好玩啦！」



提供短片的葉先生表示，該片段是一名仍然在董之英就讀的學生傳給他，相信涉事學生正就讀中三或中四。早前網上流傳首段董之英發生校園欺凌事件的短片後，警方拘捕8名年齡17至19歲的涉案青年。爆出該片段的葉表示，其中一名被捕男生其後曾警告他「唔好搞咁多嘢」，他當時感到懼怕，擔心會遭報復。



葉又指，近日收到數段錄音，內容為首條短片中的涉事學生商討如何解決事件，當中有人提及疑被欺凌的事主在錄口供時稱，「我依家都同佢哋(欺凌者)玩緊」，又稱被同學打時不覺得痛。



校方回應指，不會容忍校園欺凌，對於近日網上流傳或有人向傳媒報料的短片，校方會作出適當跟進，有需要時會將個案轉介警方。



教育局局長楊潤雄日前表示，對欺凌事件「零容忍」，教育局已聯絡學校，會派員到校了解，及協助改善校內訓導及輔導工作。至於案件本身，警方正調查網上流傳的片段，教育局不便回應。