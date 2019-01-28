每4支煙1支係私煙　港非法煙草嚴重亞洲列第4

全港反走私大聯盟引述牛津經濟研究最新發表的《亞洲十六國私煙問題2017研究報告》，當中指出香港非法煙草貿易佔整體煙草貿易消耗量28.6%，即是大約每4支於香港消耗的香煙就有一支為私煙。聯盟指，香港非法煙草貿易情況嚴重，2017年位列亞洲16個地區之中第4位，亦是連續4年在有關項目位列頭4位。



研究報告顯示，2017年香港整體香煙消耗量有50億支，其中有14億支是私煙，而非法煙草貿易佔整體煙草貿易消耗量更較2016年同期上升1.1%，估計令政府在2017年的稅收損失為28億港元。



此外，大聯盟亦發現電子加熱煙不容許在港出售，但有關產品使用情況愈趨普遍，預計會出現與傳統香煙的嚴重私煙買賣情況，亦相信私煙活動會有上升趨勢，建議政府應規管有關產品，避免構成另一項的非法進口及販賣活動。



大聯盟行政總監黃進展表示，黑市私煙問題不能簡單地解決，港府近年增加煙稅令情況更為嚴重，其中馬來西亞亦出現增加煙稅，帶同私煙的活躍情況。



他認為，杜絕私煙應增加相關刑罰，以及增加公眾教育三方面紓緩私煙問題。大聯盟同意政府定期檢討煙草稅，合理地調整，但大幅增加煙稅只會助長私煙買賣。



西貢區區議員何民傑表示，近年將軍澳區亦發現有不少私煙活動買賣，該區更有年輕人被不法分子及犯罪組織吸納成為「跑腿」，到不同公屋速遞及收錢。他指私煙行為影響社區治安情況，亦引伸有黑幫入侵社區問題。