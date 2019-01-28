議員圍插檢控不公 鄭若驊搬基本法做擋箭牌
2019年01月28日 16:45
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林卓廷要求鄭若驊提供涉及問責官員而沒有尋求獨立意見的案件宗數。(胡家豪攝)
律政司司長鄭若驊因「放生黎智英，唔告梁振英」捱轟，她今午(28日)出席立法會司法及法律事務委員會解畫。她一再死撐重申是否就案件提出檢控，是由司內人員決定，且受到《基本法》保障，沒有硬性規定所有敏感案件必須尋求外間法律意見的指引。
鄭若驊指，作出檢控決定時須考慮是否有充分證據，並根據是否有合理機會達致定罪的驗證標準作出決定，而驗證標準是根據可接納及可靠的證據，而非只有表面證據或基於懷疑，檢控證據薄弱或勝敗機會均等的案件，都不符合社會公正原則或會虛耗公帑。
她一再重申，律政司一貫做法是由司內人員決定案件是否提出檢控，如案件涉及司內人員而尋求外間法律意見則屬合適做法，強調即使尋求外間意見，最終決定仍然必由律政司作出。她續稱，絕大部分案件都是律政司沒有尋求外間法律意見下作出決定，而律政司不會但凡涉及公職人員、政治人物或性質敏感的案件必須外判處理。
至於案件聲明，她指，檢控守則列明只可按一般原則表示，不可交代個別案件詳情，有些情況給予理由或有違公眾利益並不適當，特別強調給予理由可能對司法工作造成不良影響，尤其是提出不檢控時，案件備受公眾討論，可能構成公審，導致沒有刑事司法程序保障。
另外，議員林卓廷指，律政司早前發聲明，指近年有涉及高官的案件都在沒有尋求外間法律意見下，由律政司自行決定是否提出檢控，要求鄭若驊提供於1997年後，涉及問責官員而沒有尋求獨立意見的案件宗數。鄭一口拒絕指該些數字不宜公開，認為該些涉案人經調查後獲證無罪，在無罪推定原則下，律政司沒有備存相關案件是否曾尋求外間法律意見。