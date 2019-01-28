議員圍插檢控不公　鄭若驊搬基本法做擋箭牌

律政司司長鄭若驊因「放生黎智英，唔告梁振英」捱轟，她今午(28日)出席立法會司法及法律事務委員會解畫。她一再死撐重申是否就案件提出檢控，是由司內人員決定，且受到《基本法》保障，沒有硬性規定所有敏感案件必須尋求外間法律意見的指引。



鄭若驊指，作出檢控決定時須考慮是否有充分證據，並根據是否有合理機會達致定罪的驗證標準作出決定，而驗證標準是根據可接納及可靠的證據，而非只有表面證據或基於懷疑，檢控證據薄弱或勝敗機會均等的案件，都不符合社會公正原則或會虛耗公帑。



她一再重申，律政司一貫做法是由司內人員決定案件是否提出檢控，如案件涉及司內人員而尋求外間法律意見則屬合適做法，強調即使尋求外間意見，最終決定仍然必由律政司作出。她續稱，絕大部分案件都是律政司沒有尋求外間法律意見下作出決定，而律政司不會但凡涉及公職人員、政治人物或性質敏感的案件必須外判處理。



至於案件聲明，她指，檢控守則列明只可按一般原則表示，不可交代個別案件詳情，有些情況給予理由或有違公眾利益並不適當，特別強調給予理由可能對司法工作造成不良影響，尤其是提出不檢控時，案件備受公眾討論，可能構成公審，導致沒有刑事司法程序保障。



另外，議員林卓廷指，律政司早前發聲明，指近年有涉及高官的案件都在沒有尋求外間法律意見下，由律政司自行決定是否提出檢控，要求鄭若驊提供於1997年後，涉及問責官員而沒有尋求獨立意見的案件宗數。鄭一口拒絕指該些數字不宜公開，認為該些涉案人經調查後獲證無罪，在無罪推定原則下，律政司沒有備存相關案件是否曾尋求外間法律意見。