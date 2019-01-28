歷戰亂與兄弟姐妹失散　88歲鄒伯盼團聚

當日一別，卻造成周家五兄弟姐妹失散數十年的局面。現年88歲的鄒伯，小時候因戰亂問題，母親着他回內地避難，一走就30年，一家人因而失散，鄒伯亦由內地家庭收養，由原名「周寶祥」改為「鄒佛水」。鄒伯年事已高，記憶不太完整，但一直牢牢記住其他4位兄弟姊妹的名字，去年委託紅十字會尋人服務，冀有日能團聚。



鄒伯憶述當年一家七口居於灣仔，上有一位長兄，下有一妹一弟，雖沒法記起另有一位究竟是哥哥抑或姐姐，但一直記住4人的名字，分別是周寶橋、周寶雄、周寶馨及周寶行，年齡介乎84至92歲。他坦言，冀重遇後可與親人或後人回憶當年，了解他們的近況。



鄒伯的兒子鄒先生指，父親經常將尋找兄弟姐妹的心事掛在口邊，70年代其父由內地返港後曾到故居尋人但不果，又曾在街上碰到與妹妹同名的金舖，惟希望仍然落空。鄒先生提到，早前看到有報章刊登有母女重遇的成功例子而受啟發，並決定於去年10月為父親尋找相關服務，去年底則成功以父親等資料，領取其中3人的出世紙，死亡紀錄則要等待。



紅十字會社區關懷服務部本地緊急支援服務助理經理譚佩詩表示，鄒伯尋親的難度在於他的記憶較零碎，亦難以知道其他親人是否仍在港，抑或如鄒伯一樣曾因避難而離港。她直言至今仍未有任何消息，現時會透過查詢政府部門或私人機構的資料庫，尋找有否相關人物，另呼籲市民踴躍提供資料，熱線電話： 25077135 。