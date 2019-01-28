議員倡野豬狩獵隊重出江湖　政府不擬恢復

野豬闖入市區滋擾問題日益嚴重，立法會環境事務委員會今日(28日)開會討論野豬管理措施，議員對是否永久解散野豬民間狩獵隊的意見兩極。議員朱凱廸及陳淑莊，分別提出要求政府永久解散野豬民間狩獵隊的無約束力議案，兩項都不獲通過。而漁農界代表何俊賢提出保留民間狩獵隊，在野豬問題失控時才出動，並加大力度和人手處理野豬絕育問題，議案獲5位支持及2位反對下獲得通過。



會上，議員意見有分歧。鄉議局立法會議員劉業強認爲野豬滋擾頻密，影響公衆安全，恢復野豬狩獵隊是最有效方法。新民黨葉劉淑儀更指，曾在市區駕駛時遇到野豬，急煞掣差點撞車，險象環生，她抱怨野豬不守交通規則，要求當局加大力度處理野豬滋擾問題。



不過，公民黨陳淑莊認爲，野豬狩獵隊攜帶槍支才是對公眾安全構成危險，要求政府永久解散野豬民間狩獵隊。人民力量議員陳志全則批評，人道毀滅的準則太寬，如何判斷野豬脾氣暴躁或習慣在社區覓食，認爲做法殘忍。



環境局副局長謝展寰表示，2011年收到255宗有關野豬的投訴，至2017年急升至738宗，野豬出動頻密，範圍擴展至市區，相信與市民餵食有關。他又指，過往野豬狩獵隊屬民間形式，暫時沒有計劃恢復，而香港人口密集，不適合用狩獵隊的方式，所以建議用絕育等方法，而署方每月大約有2次行動，每次大約捕捉到3頭，較狩獵隊每次僅捕捉到1頭的效率為高。



漁濃自然護理署助理署長陳堅峰補充，計劃中的管理措施，包括針對曾襲擊人的野豬或習慣在市區覓食，會從人手上搶去食物而且容易發惡的野豬，由獸醫以麻醉槍捕捉後會被人道處理。由2017年至去年，計劃共捕捉130頭野豬，為當中54頭進行避孕或絕育，並把92頭搬遷到偏遠郊野地方。