港大生倡設新任校委會主席提名委員會　須有學生代表

香港大學校務委員會主席現時可由身兼校監的特首委任，現任主席李國章獲續任就惹來部分港大學生及校友不滿。港大學生會評議會2018年度校委會主席任命程序檢討小組今日(28日)發表檢討結果，要求校監恢復榮譽性質，並建議由7名校委會成員成立「新任校委會主席提名委員會」，當中須包括1名學生代表，提名委員會要於校內進行諮詢後向校委會提交合適的主席人選。小組將向校委會提交建議報告，料校委會會議在3月討論。



港大學生會會長及檢討小組主席黃程鋒指，方案參考了1912年港大第一屆校委會遴選方案，及香港中文大學校董會任命程序，考慮到校內與校外成員比例應約為「1：1」，建議「校委會主席提名委員會」應包括3名校委會校外成員、校長、司庫、教職員及學生代表各1名，並由教務長擔任秘書。建議書亦指提名委員會應屬校內制度，毋須修改大學規程。



另外，黃指校委會主席應與大學運作無利益衝突，而且避免校委會現任成員互選情況出現，故建議書提出校委會主席應為非大學成員，以及為過去的校委會成員。黃補充，建議書無限制提名委員會的提名人數，但以不超過3個為佳，校委會收到人選後可以投票或共識方式選出主席。



香港大學法律學院首席講師及校委會成員張達明亦有到場聆聽小組建議，他表示欣賞學生心思，校委會應認真看待建議，他指校監回復榮譽性質毋須修改規程，如特首懂得尊重院校自由，便應自覺回復榮譽性質。



另外，學生會由今日(28日)起至2月1日就議案「香港大學校務委員會主席之任命組織應包括至少一個學生席位，並應在任命過程中諮詢學生」舉行全民公投，黃指目前反應踴躍，超過700人投票。