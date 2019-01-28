港府電動車政策搖擺　議員促增換車計劃免稅額

政府放寬電動車一換一計劃，立法會環境事務委員會今日(28日)開會商討推廣電動車政策。不少議員關注電動車免稅額及充電設施不足問題，促請政府提升電動私家車免稅額，政府回應指，現時香港大部分電動車都能百分百享用政府提供的豁免首次登記稅，認爲稅額水平合理，未來會再引入更多中下價的電動車車款供市民選擇，並會檢討電動車充電設備，望能提升市民換車意欲。



政府即日起放寬電動私家車「一換一」計劃的條件，換車車主擁有舊私家車的期限，由3年或以上，減至18個月或以上，而車主領有車牌年期的最低要求，亦放寬至換車前12個月內，最少要有10個月車牌。



民建聯議員陳克勤認爲，政府即使降低門檻，但仍未提升電動私家車免稅額，質疑對有心換車的市民吸引力不大；又批評政府政策搖擺，擔心是否能達致2020年增加電動車數目至3成的目標。



公民黨議員陳淑莊則認爲，去年符合「一換一」資格的共有4700輛電動車，但實際只有300架申請更換計劃，佔不足7%，認爲政府應檢討成效，並改善現有電動車配套，如充電位不足、部分私人屋苑無法安裝充電裝置等問題。



環境局局長黃錦星回應指，在香港的8間電動車品牌中，有7個品牌的車款幾乎都可獲百分百豁免首次登記稅，認爲相關免稅額水平合理，未來數年會再引入更多中下價的電動車車款供市民選擇。他又指，去年底平均每月約有70宗更換電動車的相關申請。目前香港混能車及電動車數目，佔全港私家車總數5%，相比起其他亞洲先進城市，數目已經為多。



他又澄清，2020年全港3成車輛為電動車的說法，並非政府目標，而是預計的「理想情景」。他承認安裝充電器方面有改善空間，會與屋苑商討解決辦法，政府又正與兩電商討，如何為安裝充電器的屋苑提高電力。除了全數豁免首次登記稅外，亦會檢討「綠色運輸試驗基金」，鼓勵業界使用電動車輛，期望今年內完成檢討。