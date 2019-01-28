卓悅騙薪案　辯方指被告遭威逼利誘促認虧空

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌夥同兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元，案件今午(28日)續審。卓悅前執董陳志秋憶述2011年3月22日當天，他查看人事部女主任康明慧的存摺後，確定康的薪金有異，鑑於事態嚴重遂向主席葉俊亨匯報，並帶同喬美齡到主席辦公室開會見面，但會議上喬對於康的薪金無作任何解釋，主席遂指示其他同事翻查人事部的文件記錄，及找律師處理事件。



不過辯方道出另一版本，指在3月22日會議之前，陳已跟喬「夾口供」，吩咐喬若主席問起有關康明慧薪金的事，只需回答康的薪金屬正常，陳也知情。但當喬依照陳的答案向主席解釋時，陳反而投訴喬的兒子夏定邦(次被告)的薪金其實也相當高。但主席沒理會陳的投訴，還跟陳說：「Summer(夏定邦洋名)好幫得手，我加邊個人工唔需要任何人同意，我係主席，你只係員工」。



該次會議之後的下午，喬返辦公室發現她的電腦被鎖，陳以執董身份將她及夏定邦雙雙辭退，理由是她濫用職權向自己兒子加薪，喬在IT部同事監視下，不得帶走公司任何文件。陳對辯方版本一概否認。



辯方續指，兩日後喬與夏返辦公室跟陳及公司律師見面，喬兩母子分別被帶到不同會議室。陳承認此舉是想單獨會見二人，看看二人各自有甚麼話說。辯方指陳在會見喬時，要求喬承認虧空了公司公款，而喬作出招認後就可獲得1500萬港元，不過喬堅拒招認，稱涉案款項其實最終是交到陳及主席手中，陳見喬拒招認後說：「你以為你係我？我係執董，我太太退咗休仲可以出公司糧」，當時喬要求釋放被困在另一會議室的夏定邦，否則報警，擾攘一輪後，喬母子便離開辦公室。



陳否認他有威逼利誘喬招認，重申是喬主動跟主席招認，他憶述會議上他們還討論過事件影響範圍多大，及喬可否還款等問題。