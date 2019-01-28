黎智英刑恐東方記者案　葛珮帆質疑有安全罩

壹傳媒黎智英前年6月涉刑恐東方報業集團(下稱「東方」)男記者案，事發至今逾19個月律政司仍未提檢控。律政司司長鄭若驊今(28日)出席立法會司法及法律事務委員會時，議員葛珮帆質問鄭是否說一套、做一套，「黎智英做乜都唔拉佢，都唔告佢」，怒問香港是否已經沒有法治。



葛指，法治是十分重要，市民期望看到犯罪的人得到應有懲罰，偏偏社會上有人犯法卻被「安全罩罩住」，質詢是否因涉案人是傳媒大亨，如黎智英涉恐東方男記者案，有片、有圖、有真相卻拖延19個月仍未檢控，黎另涉「黑金案」又被「放生」，而黎作為違法佔中「搞手」之一又不被檢控，強調黎的三宗罪纏繞香港很久，令很多市民質疑司法是否仍然公平、公正，是否傳媒大亨「揸住份報紙，恐嚇記者都得？」



鄭若驊回應指，律政司做事一視同仁，按證據、法律及檢控守則作出決定，無論涉案人是傳媒大亨或甚麼社會地位，不會因其背景而有所畏懼，重申律政司是無畏無懼作出決定。她又稱，律政司的決定或會令有些人高興，有些人不高興，但不會影響該司公平、公正作出決定，是十分重要，不能因某些壓力「明明唔應該告就去告，明明應該告就唔去告」，強調這種情況不會在律政司內發生。



葛珮帆不滿鄭的回應，直斥「講係咁講，事實上睇唔到係咁做」，她直接問及若有人以手指「篤住你(鄭若驊)」，先問候其母親，再稱「我實會搵人搞你」、「我影咗你相」，這種情況是否屬於刑事恐嚇。鄭避而不答，僅稱不方便作直接簡單回應。



前年6月4日，黎智英出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「x你老母x」、「我實會搵人搞x你」、「我影x咗你嘅相」等粗言恐嚇，事件有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案。東方在去年2月25日首度正式去函律政司，要求盡快交代事件。律政司在5日後才回覆，卻無正面回應會否告黎智英，僅稱案件需時處理。



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