政Whats噏：馮檢基補選每票$82　罰款8千餘元

去年11月底立法會九龍西補選，候選人的選舉開支陸續出爐，有份參選的前立法會議員馮檢基申報選舉總開支約102.6萬港元，以其得票12,509票計算，即平均每票約82港元，若扣除候選人每票14港元資助，馮的平均每票開支會更低，其選舉開支中，有逾8400港元罰款，是因宣傳品違規而遭移除。



馮申報共獲約31.3萬港元的資助，其中約4萬港元來自眾籌，捐款達1000港元或以上、即需具名人士合共捐了約27.2萬港元，當中包括其太太陳敏慈捐出10萬港元，「小巴大王」馬亞木的兒子馬僑生捐贈3萬港元，西貢區議員張美雄捐贈1111港元，曾參與去年3月補選的九龍西候選人蔡東洲捐贈5000港元。馬僑生回覆，馮檢基是他爸爸的好朋友，因為地區工作而相識，所以贊助馮。



此外，馮的選舉開支主要來自選舉廣告，涉近52萬港元，有近12萬港元用於車身廣告。他亦花了近22萬港元用於選舉街頭宣傳站及旗幡宣傳品張掛與拆卸，在雜項開支方面，其中有逾8400港元涉及食環署罰款，即共11次被移除宣傳品，相信與宣傳品違規有關。他又聘請了4個合約或臨時工，薪酬由3500港元至2.5萬港元，工作日期介乎一個月至兩個月，工作內容包括為他拍攝多條宣傳片，另外，他又以時薪55港元或60港元，聘請多名兼職員工，開支逾8.5萬港元。