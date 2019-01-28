全球MBA排名榜　科大排18十年來首跌出頭15位

英國《金融時報》公布最新全球工商管理碩士(MBA)課程排名榜，香港今年繼續有3間大學上榜，其中香港科技大學商學院MBA課程全球排名第18位，是10年來首次跌出全球首15位；而香港大學MBA課程及及香港中文大學商學院MBA課程，分別排41位及57位，均比去年退步。



在2019全球MBA課程排名榜中，首三位的分別是美國史丹福商學研究所、哈佛商學院，及法國的歐洲工商管理學院。科大商學院MBA由去年的第14位，下跌4位至今年排名第18位，是該課程10年來首次未能打入全球15強。港大MBA則由去年排名第33位，跌至今年排名第41位；中大商學院MBA排名同樣下跌，由去年的第43位，大跌至今年的第57位。



科大MBA總體排名雖然大跌，但在多個分項排名當中，畢業生事業進展排名有大幅進步，該分項由去年全球第16躍升至今年排名第6。另外，該課程畢業生畢業後三年的平均年薪達約15.9萬美元(約125萬港元)。



科大商學院回應指，排名可為院校提供參考指標，有助評估表現。又稱其MBA課程的主要目的是為學生創優增值，提升他們國際視野，確保他們能掌握與時並進的知識，故推出了金融科技、人工智能、大數據及區塊鏈等選修科，讓有興趣的同學修讀。