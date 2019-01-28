被問黑金案有否徵外間法律意見　鄭若驊hea答捱轟

立法會司法及法律事務委員會今(28日)討論檢控政策，多名議員追問壹傳媒黎智英及多名泛民主派人士的「黑金」政治捐款醜聞案，有否詢問外間法律意見，惟律政司司長鄭若驊未能提供切實答案，遭委員會主席梁美芬批評準備不足。



議員張國鈞及李慧琼均有就上述案件作提問，而鄭回答時亦有所猶豫，只稱記憶之中是沒有尋求外間法律意見，更稱希望沒有提供錯誤答案，梁美芬亦兩次於會議上指出去年的會議已提供答案。



梁美芬於此環節末段再次提醒，去年2月的會議已曾討論檢控政策，翻查會議記錄便能知道部分答案，而議員的提問答案亦有包括在內，會議記錄寫明上述案件未有尋求獨立法律意見，直言希望律政司能準備妥當才出席會議。她更稱，律政司有責任翻閱以往的會議記錄，亦有責任立即尋找記錄提供答案，力斥不應該有如此表現。



梁續指，當日會議就外判政策提供詳盡文件，列明有6個條件有機會外判，希望律政司日後能夠熟讀文件。此外委員會過往亦多次討論檢控政策及外判必要性，以往曾有人質詢外判的效率及資源問題。



鄭若驊回應被指不太記得以往回應的批評，表明會有所跟進，希望下次會有改善。



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