稱跟進申訴署狠批違諾　鄭若驊拒回應黎智英案

壹傳媒黎智英於前年6月涉刑恐東方報業集團(下稱「東方」)男記者，事發至今逾一年半，律政司仍未提出檢控，而東方及受害記者曾先後11度去信律政司追問調查進度，但律政司未有答覆其中兩次去信，遂向申訴專員公署作出投訴，指律政司未有按服務承諾於14天內回覆，以及涉違反《罪行受害者約章》，未有告知受害記者有關案件進展。申訴專員公署日前回覆受害記者，並指關於服務承諾的投訴成立。鄭若驊今日(28日)回應事件，指注意到申訴專員公署的意見，會作出跟進。至於為何不檢控黎智英，她則表示，不會就個別案件作任何回應。



鄭在立法會司法及法律事務委員會會議後見記者，她回應美國傳統基金會所發表的報告，指《基本法》保障香港享有司法獨立，終審法院會根據事實理據及法律基礎作最終決定。同時她亦引用多項數據，反映香港法治發展穩步向上，包括引用全球競爭力報告和世界銀行的Worldwide Governance Indicators，指香港的法治分數是一直向上。



對於有民意調查結果，顯示鄭若驊的民望創新低，她表示聽到和關注市民的期望，會不斷努力去履行職責。鄭若驊在離開時，再被傳媒問到其民望較低，會否下台時，鄭隨即望向提問的記者並報以微笑，然後便轉身離開，期間未有回應。



另外，法律界議員郭榮鏗在委員會會議上，提出有關委員會不信任鄭若驊的動議，但最終在7票贊成、11票反對下遭否決。



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