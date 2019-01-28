石永泰批中科潘焯鴻向傳媒放料　當調查委員會透明

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日(28日)繼續進行，代表禮頓的資深大律師石永泰於下午陳詞，直指中科興業董事潘焯鴻經常以「戲劇性」手法向傳媒發放消息，於聆訊時更設法「鋪路」去質疑委員會的公信力，於聆訊中面對不利自己的處境時，便會矛頭直指委員會法律團隊，質疑團隊做法，又認為潘經常向傳媒透露有關自己於委員會證供，甚至是超出證供以外的資訊，直斥做法是「當委員會透明」。



石於庭上表示關注媒體報道，強調民主社會需要有可靠的傳媒，但委員會亦需保持其司法獨立的形象。石認為潘經常以「戲劇性」手法去向傳媒發放消息，形容潘是在「打游擊戰」，認為委員會有機會不知不覺被報道誤導。



他又指自己與其他律師團隊曾參與過數次委員會聆訊，從未遇過像今次的情況，又「預言」委員會交報告前或許又會有其他不同報道，再三強調司法程序的重要性。



石亦認為潘指控工地出現大規模剪鋼筋的說法是「互相矛盾」，潘起初直指是禮頓工人剪鋼筋，但其後又「跟大隊」改稱泛迅工人應禮頓要求將鋼筋剪短後扭入螺絲帽，做法是「搬龍門」，直指潘指控禮頓貪污的說法是毫無理據。



禮頓於17年曾就潘投訴工地剪鋼筋一事展開內部調查，中科認為禮頓未有認真處理潘的投訴。石指當時沒有任何人要求禮頓主動調查，但仍進行內部調查，強調禮頓沒有刻意隱瞞真相，更不認同報告是不盡不實。中科亦質疑假如禮頓沒有做錯，為何要潘簽下保密協議，石認為是為了避免負面宣傳流出。



根據屋宇署的質量監控計劃(QSP)，規定工程需使用延性螺絲帽，石引用紅磡站圖則，指明工程有區分哪些區域才需要用上延性螺絲帽，過往亦有禮頓證人指出為方便起見才將於所有工程區域應用延性螺絲帽，但不認為是一個硬性規定。