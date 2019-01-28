潤記糖水：政府無人反駁江樂士　港禮崩樂壞愈見沉淪

「放生黎智英，唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊捱轟，而她在出席立法會司法及法律事務委員會會議解畫的前夕，前刑事檢控專員江樂士又再「幕後特首」、「再生港督」上身，質疑鄭若驊不能中立處理涉及前高官或政治人物的案件，還建議設獨立刑事檢控專員，全權負責檢控工作，變相公然大搞「一司兩制」，令法治進一步淪亡，然而最諷刺的是政府竟然無人敢反駁這個指手畫腳的前朝舊臣，難怪香港禮崩樂壞，愈來愈沉淪。



律政司「前阿二」江樂士昨日(27日)批評「現任阿一」律政司司長鄭若驊，指鄭既不檢控前特首梁振英涉在任內收取澳洲企業UGL五千萬港元，又不公開理據，令公眾難以安心。又指鄭刑事檢控經驗不足，應該增設獨立刑事檢控專員，一來避免身份衝突，二來挽回公眾信心。



律政司如何包庇權貴，人人皆見，若因此而「僭建」一個獨立的刑事檢控專員出來，弄出兩個司法權力中心，不單止令法治進一步淪亡，若果新「僭建」出來的刑事檢控專員亦是包庇權貴、姑息漢奸及特赦自己的貨色，難道又要繼續「僭建」下去？既然江樂士認為鄭若驊有問題，應該要求她問責落台，而現時提出這個「僭建」的建議，完全是本末倒置。



江樂士早前批評鄭若驊後，又指政務司司長張建宗埋頭入沙堆，現時又再滔滔不絕，正如有學者所言，指江樂士近日不斷指指點點、意見多多，引起公眾混亂，質疑他居心何在，皆因律政司把壹傳媒黎智英(漢奸黎)涉刑恐東方報業集團(東方)男記者案，拖延逾19個月也不作出檢控，但江樂士沒發過一言半句，明顯是選擇性發聲，難道在法律面前，漢奸更平等？



還記得，江樂士當年出任刑事檢控專員期間，曾經接受民主黨創黨主席李柱銘投訴，指《東方日報》專欄「功夫茶」一篇文章涉及《刑事罪行條例》中的煽動罪，還把案件轉交警方處理，東方據理力爭才成功討回公道，有關投訴最終不成立，當年企圖迫害正義傳媒，今日忽然出來指手畫腳，擺出一副懶正義的模樣，實在太荒唐。



最諷刺的是，政府對這個口水多多的前朝舊臣，竟然無人敢出聲反駁，港府內有廢官荒政，外有舊臣阿趦阿趄，唯恐天下不亂，香港又有何方法不禮崩樂壞，愈來愈沉淪？



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