港鐵律師指專家證月台安全　證人推翻同意事項屬藉口

沙中線紅磡站獨立調查委員會今午(28日)續訊，代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding開始陳詞，指根據各涉事方委聘的專家證人簽署的聯合聲明，均認為月台結構安全，東西走廊月台層板堅固而且有很大的剩餘容量，至於政府及中科委聘的專家證人曾於庭上推翻部分於陳述書上已同意事項，並解釋因當時「好肚餓」及「唔簽唔走得」等，Boulding直指以上皆為藉口。



Boulding又提到現時正進行中的開鑿石屎檢測工作，認為開鑿目的是要檢視月台結構是否安全，委員會及禮頓專家證人認為鋼筋扭入螺絲帽達24至26毫米，即扭入6圈已夠安全及相當保守，又指若以6圈為標準，現時僅有3個開鑿樣本不達標。



根據螺絲帽供應商人和科技(BOSA)於今年初發給屋宇署的信件，指明鋼筋10個絞牙一定要全數扭入螺絲帽，更要達致末端接末端(butt to butt)的要求，否則組裝會鬆開。Boulding重申開鑿工作是為了檢視月台結構是否安全、有否鋼筋被剪短及層板是否與竣工圖符合，強調安全與有否遵守守則是兩回事，反問港鐵巡查時是否還需要鋼筋絞牙達致末端接末端的要求。



政府專家證人區達光早前亦曾質疑BOSA進行的鋼筋拉力測試不準確，Boulding指區雖提出質疑，但從來沒有親身進行測試去支持自己的論點，又指當時屋宇署有在旁見證BOSA進行測試，署方若發現問題一定會介入。



不過，Boulding亦認同禮頓、港鐵及阿特金斯之間未有進行有意義的溝通，因溝通不良而未有呈交連續牆的修改圖則，又指工程項目龐大，有遺漏亦在所難免，港鐵亦會接受項目管理專家提供的意見並作出改善。



Boulding強調港鐵呈交屋宇署的兩份報告有出入，是無意誤導公眾。他解釋當時有時間壓力，建築團隊有其他工作需要處理，而且事情已經發生了一段時間，要時間翻看紀錄，加上團隊認為改動輕微及只關注有否鋼筋被剪，故於撰寫報告時有所遺漏，又指港鐵一知道出錯便主動告知署方。



盈發地基代表大律師Julian Cohen陳詞指，盈發地基只負責建造站內連續牆，於今次事件的角色有限，自己在聆訊第3天開始亦已沒有發言，而綜合43天以來的證供，亦沒有證人指出盈發興建連續牆時出現大問題，而唯一一次發現輕微滲水亦已是可接受的容差內。