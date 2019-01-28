內地客逼爆各區　導遊慘成磨心被罵兼擲水彈

土瓜灣及紅磡區成為內地旅客的到訪熱點，惹來居民不滿之餘，負責帶團的導遊亦淪為磨心。香港導遊總工會今(28日)表示收到多名導遊反映在土瓜灣工作的苦況，包括帶團時被人以粗口責罵、腳踢，更至擲水彈等。該會指導遊工作時承受沉重壓力，亦失去工作尊嚴。



立法會議員潘兆平要求政府承擔責任，就各區旅遊的承載量與香港旅遊業議會及業界作出協調，做好旅遊業及旅遊景點的短、中、長期規劃，令遊客有更多的旅遊景點選擇。



工會理事吳更文曾於土瓜灣帶團，他表示市民向導遊發泄不滿的情況日益嚴重，慨嘆前線人員工作壓力大，得悉有前線人員反映「好怕」到土瓜灣帶團。



工會理事長黃嘉毅指近年多個社區出現旅行團逼爆現象，如紅磡及土瓜灣等，居民怨氣沖天，令旅遊業前線從業員如導遊及司機，無奈成為磨心，淪為居民及旅客的發洩對象。他指基於工作守則、服務條款及旅遊保險的要求，導遊在行程安排上並無主動權，需謹遵行程帶團。惟他們工作期間屢遇旅客指摘及居民施襲，飽受千夫所指。而面對有居民提出於上述旅客熱點「逐客」或限制旅客數量的意見，他認為治標不治本，同時會影響逾27萬旅遊業從業員的生計。



黃建議政府盡快與旅議會及業界短期內協調特色餐飲行程及景點，如鯉魚門、西貢及新田購物城等，疏導逼爆地區旅行團的數量；又建議當局研究各個新景點的接待能力及配套，如郵輪碼頭等，藉以減少旅客對居民的滋擾。