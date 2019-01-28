何東舜銘向信德等發律師信　促承認澳娛股份並付股息

澳門旅遊娛樂(澳娛)的控制權日前出現變化，信德集團及其行政主席何超瓊、與霍英東基金會等股東簽訂協議，共同擁有澳娛約53%股權。賭王何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪的兒子兼遺產執行人何東舜銘，今(28日)向信德、霍英東基金會及Lanceford發律師信，要求有關公司承認他及兩間公司持有6000多股澳娛股份，立即支付拖欠何婉琪的20億港元股息，並要求各方在14日內回覆。



何東舜銘委託律師發出的信件中提到，信德、霍英東基金會及何超瓊等澳娛股東，在本月23日簽訂的協議中提到，各方同意盡其一切努力，行使各自作為股東、董事、公司董事及該方可能持有的其他職位所擁有的權力與權利。何東舜銘要求有關股東糾正澳娛多年來對何婉琪作出的錯誤處理，促各方承認他作為何婉琪遺產執行人持有的股份，以及支付拖欠的股息。



何婉琪去年6月逝世，何東舜銘本月初以其母遺產執行人身份入稟高等法院，要求法庭宣布他以自己及兩間公司的代表名義，持有6263股澳娛股份，相等於約7.3%股權，並追討自2006年起拖欠的約20億港元股息。



