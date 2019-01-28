深圳港人聚居屋苑旁建污水廠　數百業主上街示威

有眾多港人居住的深圳羅湖區屋苑嘉寶田花園，周日(27日)晚上有數百名業主上街示威，抗議當局準備在屋苑外圍興建污水處理泵站。當局出動近200警力維持秩序，業主拉橫額抗議約5小時，至周一(28日)凌晨約1時和平結束示威。



當地一名業主周一向東網透露，污水處理泵站距離該屋苑不足5米，而且靠近屋苑的幼稚園。不少居民擔心污水站會帶來臭味和噪音，對環境造成污染，甚至危害幼稚園學童健康。有業主近日在屋苑大廈外牆掛起多幅寫有反對興建泵站字句的直幡。



周日，當局派員到該屋苑，要求業主和住客拆除直幡，但遭到拒絕。其後當局派一輛旅遊巴，聲稱接載該屋苑的住客或業主，到南山區參觀同類的污水泵站。當晚，該旅遊巴返回該屋苑時，有業主發現旅遊巴上的乘客並非屋苑居民或業主，詢問對方身份時，對方支吾以對。



業主懷疑有人冒充居民配合地方政府「做騷」「，數百名業主當晚約8時上街，阻止該旅遊巴離開，要求車上乘客交代身份。警員組成人鏈，阻止示威者走近旅遊巴。最後，警方帶走旅遊巴上乘客調查，示威者才散去。



針對居民投訴，當地有關部門負責人早前回應，為了減少居民顧慮，已對原本半地下式設計方案進行優化，將採取全地下式設計方案，強調泵站是輸送污水的公共設施，不會產生污染。