跨部門打擊「黃牛」拘10內地漢　首檢內部認購門票

跨部門打擊炒賣演唱會門票「黃牛黨」，10名內地漢被捕。紅磡分區警務人員與入境事務處，於上周一(21日)及昨日(27日)一連兩日傍晚，在紅磡香港體育館外，執行打擊炒賣演唱會門票活動，派出便裝警員「放蛇」向兜售門票「黃牛黨」，購入巡迴演唱會門票，成功拘捕10名男子(20至59歲)，檢獲46張門票，當中包括兩張並無標示價值的內部認購門票。疑犯全部為持雙程證來港，涉嫌違反逗留條件被捕，其中兩名於上周一被捕男子，已被法庭判監兩個月，其餘8人稍後交由入境處跟進。



紅磡分區行動支援小隊指揮官李偉航督察指，疑犯兜售的演唱會門票，分別為380元、680元、980元及內部認購門票；當中380元門票以800至1,600元兜售，680元門票，以1,300至1,600元不等兜售，而980元及內部認購門票，則以2,500元兜售。據悉，檢獲的內部認購門票為主辦單位送出，門票上無金額標示，由於位置甚佳，故「黃牛黨」以最高價門票炒賣價兜售。



警方表示，是次行動為首次發現有內部認購門票落入「黃牛黨」手上，將會與主辦單位及紅館方面了解該批門票來源，初步無證據顯示被捕人士背後有集團操控。警方續指，將繼續密切留意炒賣「黃牛票」活動，並會與入境處審視行動成效，呼籲市民應循合法途徑買演唱會門票。