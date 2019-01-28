何文田男子搬屋失22萬元　警查「天眼」拉涉案女起贓

何文田愛民邨新民樓姓梁（64歲歲）男子，前晚(26日)搬屋遺留一袋「家當」，懷疑遭人順手牽羊偷走，痛失22萬港元血汗積蓄，警方列作盜竊案調查。九龍城警區刑事調查隊及紅磡分區特遣隊人員，根據線報及翻查附近天眼調查後，鎖定一名目標女子。人員今晚(28日)採取行動，在新民樓附近公園，將涉嫌與案有關的年約60歲女子截停調查，其後將她押返寓所搜屋，檢獲疑屬案中的尼龍袋及現款，於是將她拘捕。



案發於前晚，梁搬屋期間，將需要搬走的物品，暫放於住所外後樓梯，其中將22萬元現金連同部分衣物，放進一個尼龍袋內。據悉，梁召來客貨車協助搬走物品，並隨車離開擬往新居。豈料，他在半路中途，猛然醒起忘記取回放在梯間該個尼龍袋。梁慌忙要求司機載他折返，惟載有巨款尼龍袋已不翼而飛，懷疑遭人盜去，於是向大廈保安員求助及報警。

梁事後表示，失去的22萬港元，部分是自己積蓄，部分是子女給他用作搬屋，原本打算為新居裝修添置家具，還希望有心人拾到該筆錢及衣物，可以歸還給他。