毒販駕「快餐車」旺角逃捕　瘋狂亂竄剷上行人路

昨日（28日）晚上11時許，警員在油麻地巡邏時，發現一輛私家車由一名年約40歲男子駕駛，在新填地街與窩打老道一帶兜圈，形迹可疑，通知上級派出衝鋒隊警車到場增援，巡警亦登車展開兜截，但失去其影蹤。



未幾，警員又發現私家車停在砵蘭街朗豪坊外，即下車向司機示意搜查，他不理會，反加油沿砵蘭街向深水埗逃走，警員未及登回警車，徒步追逐及喝停，但私家車在砵蘭街路口，沒有依規例左轉亞皆老街，狂飆直駛橫越3條行車線，衝入另一段砵蘭街往旺角道，至路口遇上交通燈及有貨車阻路，司機慌不擇路下，剷上右邊行人路企圖衝出重圍，卻因路旁放有建材店的手推車及一批地磚，令私家車被卡於鐵欄及建材店鐵閘之間。



警員此時追至，司機因無法開啟車門，急忙由車窗爬出逃走，警員尾隨追逐，追至上海街失去其影蹤，及後在車上發現司機位手枕位置，收藏着2包毒品，包括5克冰毒及2克可卡因，不排除在逃男子是毒販，以私家車當作「毒品快餐車」速遞毒品給買家，現正根據車輛登記資料聯絡車主助查，並追緝涉案在逃男子，暫列瘋狂駕駛案處理。