東方日報A1：放生黎智英　唔告梁振英　搬基本法擋箭

「放生黎智英、唔告梁振英」 不斷捱轟的律政司司長鄭若驊，昨出席立法會會議時被跨黨派議員狙擊。有建制派議員舉起《東方日報》怒斥鄭屢次「放生」壹傳媒黎智英，包括秘捐泛民政黨及人士的「黑金案」和違法佔中案，激起民憤；議員葛珮帆更質疑黎有「安全罩」，律政司不檢控黎涉刑恐東方報業集團（東方）男記者，更當面質問鄭若被粗口指罵是否屬於刑恐，而泛民議員亦鬧爆鄭拒就前特首梁振英UGL案作回應，炮轟她如「錄音機」，但鄭只用《基本法》第六十三條擋箭，辯駁其工作不應受到干預，被議員斥責上綱上線。



鄭上任後屢次「放生」黎，包括秘捐泛民政黨及人士逾四千三百萬元的「黑金案」，而黎更涉刑恐東方記者，該案發生於前年六月四日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案。直至去年八月中，黎終被警方急召錄口供，惟案件拖延逾一年半，律政司仍未提出檢控。



建制派議員李慧琼在會上展示《東方日報》頭版稱不少支持者對鄭有意見，直指很多支持者不滿律政司，因為如佔領行動等嚴重案件，有檢控延遲情況，三年後才起訴佔中發起人，而四十多名搞手只有九人被控。李又質疑為何不就黎智英向時任立法會議員毛孟靜、李卓人、陳淑莊及梁家傑等作政治捐獻的「黑金案」作出檢控，追問有否就案件詢問外界法律意見，反問上述人士難道不是敏感人士。



議員葛珮帆更質問鄭是否說一套、做一套，「黎智英做乜都唔拉佢，都唔告佢」，舉例指黎智英涉刑恐東方記者案，有片、有圖、有真相卻拖延逾一年半仍未檢控，黎另涉「黑金案」又被「放生」，而黎作為違法佔中「搞手」之一又不被檢控，強調黎的「三宗罪」纏繞香港很久，令很多市民質疑司法是否仍然公平、公正，以及黎是否被「安全罩罩住」，為非作歹亦能逍遙法外，嘆本港法治淪亡。



鄭回覆時重申不會因任何人的背景而有所畏懼，律政司做事一視同仁。葛不滿其回應，直斥「講係咁講，事實上睇唔到係咁做」，她直接問及若有人以手指「篤住你（鄭若驊）」，先問候其母親，再稱「我實會搵人搞你」、「我影咗你相」，這種情況是否屬於刑事恐嚇。鄭避而不答，僅指不方便作直接簡單回應。



多名泛民議員亦在會上狙擊不檢控前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL五千萬元案，但她卻不停引用《基本法》第六十三條，即「律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」來擋箭，令事件愈描愈黑。



議員許智峯指公眾對律政司決定UGL案不起訴梁振英，感到官官相衞及偏袒，批評鄭不回答問題，只一味背書及擔當錄音機。議員涂謹申更稱，未能判斷社會多數人認為案件有偏頗，鄭應問責下台。議員陳志全更點出，鄭於月內多次以《基本法》第六十三條作護身符，狠批鄭不應上綱上線，說法令外界認為議員在會議上干預律政司。委員會副主席郭榮鏗提出對鄭若驊不信任動議，在大比數反對下遭否決。



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各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

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