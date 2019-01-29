美公布華為及孟晚舟23項罪名　涉欺詐及竊商業機密

美國司法部周一（28日）起訴中國科技巨企華為、太子女孟晚舟及兩間子公司的23項刑事控罪，包括指控華為涉及銀行詐騙、密謀竊取美國電訊商T-Mobile的商業機密等。當局正式向加拿大尋求引渡孟晚舟。



美方提交申請引渡孟晚舟受審的期限，將於周三（30日）屆滿。美國司法部署理部長韋德加、商務部長羅斯及國土安全部部長尼爾森，於當地時間周一下午4時半舉行記者會，公布針對華為、孟晚舟及兩間子公司（香港空殼公司Skycom Tech和Huawei Device USA Inc）的罪名，其中13項罪名在紐約布魯克林起訴，另外10項罪名則在華盛頓州西雅圖起訴。



在紐約布魯克林起訴的罪名，涉及華為、兩間子公司及孟晚舟。當局指控華為誤導一間國際銀行及美國當局，模糊其與兩間子公司的關係，令對方以為兩間公司屬獨立公司，藉此跟伊朗經商，違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），即美國對伊朗的制裁。



在西雅圖起訴的罪名，涉及華為及Huawei Device USA Inc。當局指控華為竊取商業機密、電信詐騙及妨礙司法公正等，涉嫌盜用T-Mobile位於華盛頓州實驗室的技術，該名為「Tappy」的機械人裝置用於T-Mobile內部測試智能手機，甚至向成功竊取機密的員工發放獎金。



加拿大前駐華大使麥家廉多次公開評論孟晚舟案，最終被總理杜魯多撤換。外長方慧蘭周一在渥太華向記者表示，麥家廉未有準確地傳達加拿大政府在此案的想法，指其「言論與政府立場不一致」，是他不能再留任的原因。外界認為，麥家廉說出孟晚舟有很強的理據不被引渡到美國，令杜魯多政府感到尷尬。中國外交部周一較早時回應稱，杜魯多撤換駐華大使是該國內政，中方不予置評。