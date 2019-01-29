探射燈：山竹重創香港　損失近10億港元

去年9月襲港的超強颱風山竹，最高平均風速高達每小時161公里，成為歷年第2最高平均風速的颱風，打破維港及吐露港錄得的最大風暴潮等紀錄。颱風過後，全港交通大癱瘓，有經濟學者估計風災造成10億港元經濟損失。



山竹離港後，教育局宣布所有學校停課，打工一族則需照常上班，但大部分巴士路線受塌樹影響停駛，市民需乘搭乘港鐵，惟部分架空路段停止服務，造成嚴重交通阻塞。有通宵工作市民指，單單由大埔墟站到上水便花了4小時，不滿政府未有安排。



有經濟學家估計山竹吹襲令本港造成約10億港元經濟損失，包括上班人士因交通問題失去時間成本，及爛窗或塌樹復修價錢等。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府評估失當，尤其山竹善後工作不佳，錯估風災後的交通恢復進度可足以應付上下班人潮，建議政府釐清法例，檢討應變機制，「災後即刻返工市民有機會受傷，唔應該再冒呢個風險。」

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