探射燈：西貢海域欠規劃　成違泊黑點

本港土地有限，泊位問題由車輛延伸至遊艇。山竹襲港令西貢海面成為「船塚」，多艘遊艇擱淺，有船家歸咎泊位不足。現時西貢區只有一個公眾停泊處，但多個海域均有遊艇違規停泊，淪為停泊黑點。



本港遊艇數目直逼1萬隻，避風塘及遊艇會泊位長期爆滿，惟部分公眾停泊處位置偏遠及面積小，有船主寧冒險停泊於非合法區域。東網記者早前巡視西貢區內多個海域，發現早禾坑、白沙灣、暫泊拋錨區及碼頭內灣等，都有多隻船隻非法停泊。



國際精英潛水訓練中心負責人張衞指，區內有數個私人繫泊設備，惟輪候時間長，建議政府加建魚骨形泊位，增加泊位及保護力。西貢區議員方國珊指起因為海事處未有周詳考慮漁民或船家需要，「有啲船真係搵食，好似漁民或者遊樂船都好，點會負擔到遊艇會泊位費用？」她建議海事處利用發牌登記制度，加速淘汰不合規格船隻，並重新擬定租借公共泊位時間，令更多船家受惠。

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