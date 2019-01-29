探射燈：山竹沉船淪景點　遊人亂闖極危險

超強颱風山竹襲港至今逾4個月，多個海域仍有未清理船隻，政府「唔踢唔郁」。西貢一艘擱淺遊艇淪為遊樂場，船身及甲板滿布塗鴉及垃圾，更有人冒險爬入。東網介入跟進後，地政總署才張貼告示及用膠帶圍封船隻，並將於稍後移走該船。沙頭角及油塘均有船隻擱淺，至今未有人清理。議員批評政府部門卸責，令久未處理的沉船成危險陷阱。



一艘超豪遊艇擱淺在西貢市中，中學生阿健（化名）表示，去年風災後初次爬到船上，船內未有任何塗鴉或垃圾，2星期前再爬上船，發現船隻已淪為另類「景點」。東網記者亦直擊有人徒手爬上遊艇，該名男生跨過岸邊防波堤後，靠住遺棄卡板及遊艇繩索，爬上離地約2米的船身，過程驚險。



海事處雖在船身張貼告示，要求船主在2018年11月底前清理，但仍未有跟進行動。直至東網向相關部門查詢，地政總署才貼出告示，指應海事處要求移走有關船隻，惟沒有註明工程日期。



沙頭角鹿頸亦有船隻擱淺，船身已嚴重傾斜，船隻與旁邊行人路相距只有數十米，附近車路流量不低，隨時發生意外。另外，油塘三家村避風塘海域附近亦有船骸。



資深攀登教練梁念豪直指，即使高度只得2米亦可失足跌死，而且防波堤石塊三尖八角，墜下有機會折斷肋骨或尾龍骨，後果可大可小。



執業大律師陸偉雄表示，擅闖他人建築物，包括船隻，有機會被控入屋犯法罪，最高可判14年監禁；若將船上物品拆除帶走，更干犯盜竊罪，最高可判囚10年。



西貢區議員吳仕福指，曾接獲街坊查詢船隻狀況，惟海事處只透露會在農曆新年前處理，他指普通船隻打撈花費數10萬港元，估計該船隻若以傳統方法處理，價錢隨時過百萬港元。



身兼西貢區議員的立法會議員范國威批評海事處及船長卸責納稅人，指每艘船隻都應實名登記，沒有理由找不到登記船主或負責人，「變咗有錢人可以逃之夭夭，由普通市民埋單。」他又認為，海事處應同時設立圍欄或張貼告示，提醒市民不要進入船隻範圍。



海事處回覆，根據現行法例，該處處長可就在香港水域內擱淺、被棄或沉沒的任何船隻發出適當的指示。如指示沒有被遵從，處長可刊憲扣押該船隻或安排移除事宜。

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