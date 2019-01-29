Dr.東：驅寒邪化痰治久咳　生薑成保健奇兵

天氣忽冷忽暖，一不留神便會因寒邪入侵染病，廚房常備的價廉生薑除可調味，也是一路保身奇兵。中醫師認為，生薑性偏溫，味辛辣，在冬天「寒者溫之」前提下，有解表、散寒、安胃、止嘔及除痰等功效。曾有一名受寒邪侵襲的男童持續咳嗽及有頑痰，醫師除處方溫肺驅寒中藥，亦叮囑家長以「蘇葉生薑茶」作輔助食療暖身驅寒，加上戒吃生冷物，男童一周後痰量大減，咳嗽亦轉輕。



農曆年將至，一旦傷風感冒殺埋身，「過年要睇醫生」便麻煩。註冊中醫師邱宇鋒稱，生薑經製作後，可變成藥性不同的藥材，例如將生薑切片曬乾便成為乾薑，性熱味辛，有回陽通脈及溫肺化飲、即化痰功效；若把薑的老根炒燙至棕褐色可成為炮薑，其性溫，味苦澀，能溫中散寒，亦有止血功效；如把薑炒至外表黑色，內部棕褐色，便成薑炭，主要用作溫經止血。



至於上文提到的受寒邪侵襲男童，邱指他求診前曾患感冒，頭痛怕冷，服藥後病情雖有紓緩，卻持續咳嗽和痰多，夜間會咳醒甚至咳到氣喘。邱診斷後認為男童外感風寒，內有痰濕，當外感初起便感怕冷，故可服用生薑治風寒外感及咳喘，因生薑是用來發散外感的藥材，日常多吃薑，可改善風寒夾濕的失調，同時亦要保持均衡飲食。



無論是寒是熱，港人總愛吃沙律、生蠔及魚生等生冷食物，一旦過量，脾胃便受損。邱表示，患者會覺得腹部冰冷、胃口欠佳、胃脹惡心及腹痛等，舌診時會見到他們舌淡，舌腫或舌邊滿布牙齒印，相關症狀是由於飲食不節以致寒濕困脾所治。在治療時，需用性質溫熱藥材驅寒化濕及調理脾胃，生薑正是合適食材之一，臨床上生薑對溫中和胃效果特別好，尤其在止嘔方面，故有「嘔家聖藥」之稱。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC



